‘Gf Vip 4’, dopo l’iconica suite con Katia Pedrotti che ha fatto la storia, Patrick Ray Pugliese ci regala il bis! (Video) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Epico fu ai tempi del suo primo Grande Fratello il momento in cui Patrick Ray Pugliese, in suite con Katia Pedrotti, si lasciò andare a un momento davvero trash della tv italiana. Quel che all’epoca non potevamo immaginare era che a distanza di diversi anni, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4, il gieffino potesse regalarci il bis! Questa volta niente champagne o spumante, ma del semplice latte hanno regalato agli spettatori di Canale 5 una nuova scena esilarante in cui il protagonista è ancora Patrick: a inizio articolo trovate il video in questione. Che ne pensate? L'articolo ‘Gf Vip 4’, dopo l’iconica suite con Katia Pedrotti che ha fatto la storia, Patrick Ray Pugliese ci regala il bis! (Video) proviene da Isa e Chia. isaechia

