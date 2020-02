Gessica Notaro incanta Sanremo cantando la sua terribile storia di violenza: l’emozionante video (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gessica Notaro incanta Sanremo cantando la sua terribile storia di violenza Complici le polemiche o l’attesa creata, la prima serata del Festival di Sanremo è stata un vero e proprio successo. Tra i momenti più importanti della kermesse atto primo c’è sicuramente il monologo di Rula Jebreal. Molti i passaggi dedicati alle donne e alla problematica della violenza. Un doveroso tributo spetta a duetto di Gessica Notaro che ha incantato l’Ariston con ‘La faccia e il cuore’, la canzone scritta da Antonio Maggio ed Ermal Meta ispirata dalla sua tragica storia. Gessica ha convinto con la sua interpretazione che conferma il suo talento canoro, la sua gioia di vivere e la sua volontà di riscattarsi dal sopruso subito. Già Miss Romagna, Gessica fu sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato nel 2017. Oggi viene reso noto che è stata fissata al 10 marzo in ... tpi

