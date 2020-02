Gessica Notaro e Antonio Maggio regalano emozioni con il brano La faccia e il cuore a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Amadeus aveva promesso una grande esibizione, un momento davvero speciale con Gessica Notaro protagonista, e così è stato. L’abbiamo vista, questa volta è il caso di dirlo, bellissima sul palco di Sanremo 2020 al fianco del cantante Antonio Maggio, suo grande amico. L’abbiamo ascoltata, bravissima, cantare un brano che raccontava al mondo intero la sua storia. L’abbiamo vista arrivare su quel palco con il passo di una donna che ha sofferto ma che sa adesso cosa vuole dalla sua vita. Mai più dolore, un volto sfigurato dall’acido, un’anima sfregiata non permetteranno a una donna di volare in alto, di spiccare il volo… Ermal Meta ha scritto questa bella, bella canzone per Gessica Notaro, dal titolo La faccia e il cuore. La sua firma si sente, come se già non fosse sufficiente quello che Gessica e Antonio Maggio ci hanno messo ... ultimenotizieflash

