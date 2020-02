Gessica Notaro contro Junior Cally: "Uso mia maschera contro violenza" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) "Io e Junior Cally abbiamo una cosa in comune: entrambi indossiamo una maschera. Ma lui la usa per fare show e idolatrare la violenza, io per rimediare ai danni della violenza subita". È il duro intervento di Gessica Notaro in conferenza stampa a Sanremo, contro il rapper Junior Cally (CHI È), la cui presenza al Festival è stata oggetto di polemiche per via di alcuni suoi testi. La modella riminese, sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato, nella prima serata del festival Notaro ha emozionato l'Ariston interpretando “La faccia e il cuore": un brano contro la violenza sulle donne ispirato alla sua storia. Durante la conferenza stampa Notaro ha mostrato due foto, la maschera che Cally usa durante le sue esibizioni e quella che lei stessa è costretta a utilizzare per nascondere le ferite provocate dall'acido lanciatole sul viso nel 2017 dall'ex fidanzato Edson ... tg24.sky

