Gerenzano, Santino Punto Moda passa alle Sorelle Ramonda: salvi i lavoratori (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Cambia la proprietà di Santino Punto Moda, noto negozio di abbigliamento di via Clerici a Gerenzano: da fine mese farà parte della catena Sorelle Ramonda, che conta 48 centri commerciali, di cui 45 in Italia e 3 in Austria. Senza alcuna ripercussione per i dipendenti. La conferma giunge dalle associazioni di categoria, dopo l’incontro fra l’attuale proprietà, i delegati del gruppo veneto Sorelle Ramonda e i delegati dei lavoratori. Un confronto importante sotto l’aspetto occupazionale, perché è stato deciso di mantenere i 100 dipendenti di Santino Punto Moda, 80 dei quali sono a contratto a tempo indeterminato e 20 a tempo determinato. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Santino Punto Moda passa alla catena Sorelle Ramonda: tutelati tutti i lavoratori - - qn_giorno : #Gerenzano: Santino ceduto a Sorelle Ramonda - La_Prealpina : Santino passa alle Sorelle -