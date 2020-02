Georgina Rodriguez sbarca a Sanremo: con le sue curve da urlo ammalierà l’Ariston (FOTO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Georgina Rodriguez a Sanremo: domani 6 febbraio la 26enne argentina, fidanzata di Cristiano Ronaldo, si farà ammirare in tutto il suo splendore calcando il palco dell’Ariston, in quanto tra le presenze femminili scelte da Amadeus per la co-conduzione della terza serata della kermesse canora. Georgina Rodriguez forme conturbanti a Sanremo: ci sarà anche Ronaldo? C’è attesa, tanta. Il pubblico televisivo e social e i tifosi (non solo juventini) sono molto curiosi di ‘conoscere’ la conturbante compagna di vita di CR7 nonché madre di uno dei suoi quattro figli. Della avvenente Georgina, fisico alla Jessica Rabbit ed occhioni neri da cerbiatta, conosciamo infatti solo l’aspetto esteriore, che non può certo passare inosservato. Ci si domanda tuttavia quale personalità abbia la donna che ha fatto capitolare l’asso del calcio portoghese, tanto innamorato di ... urbanpost

infoitsport : Sanremo 2020, Georgina Rodriguez sul palco. Cristiano Ronaldo atteso all’Ariston - infoitsport : Quanto guadagna Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: A #Sanremo20 cresce l'attesa per la super coppia! ?? #CristianoRonaldo #georginarodriguez #Sanremo -