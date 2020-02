Gazzetta: Bartomeu convoca Abidal, il direttore sportivo potrebbe rischiare il posto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Gazzetta dello Sport irporta le ultime evoluzioni in casa Barcellona dopo le critiche sollevate da Messi Secondo l’emittente catalana RAC1, il presidente Bartomeu, dopo la crisi diplomatica scoppiata ieri sera tra Leo Messi ed Eric Abidal, ha deciso di convocare il direttore sportivo blaugrana per una riunione d’urgenza. Secondo quanto riportano i media spagnoli, Bartomeu avrebbe fatto immediatamente ritorno a Barcellona per parlare con Abidal, dal momento che le dichiarazioni di Messi avrebbero molto indebolito la posizione del dirigente il direttore sportivo potrebbe rischiare il posto La Gazzetta conclude considerando che questo episodio potrebbe portare all’addio del campione argentino che è rimasto deluso dal mancato ritorno di Neymar, dalla gestione dell’ultimo mercato invernale (non è arrivato l’attaccante per sostituire l’infortunato ... ilnapolista

