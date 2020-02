Frasso Telesino, disinfestazione straordinario dopo le scorribande dei vandali (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFrasso Telesino – Sopralluogo dei tecnici dell’Asl presso la scuola d’Infanzia e Secondaria di Frasso Telesino per verificare le condizioni dell’edificio scolastico. L’intervento si è reso necessario perché ignoti vandali (leggi qui) hanno preso l’abitudine insensata di introdursi nelle aule per danneggiare tutto ciò che possono. dopo i provvedimenti e la denuncia della dirigente scolastica alle forze dell’ordine, il sindaco di Frasso Telesino aveva deciso di sospendere in maniera precauzionale anche il servizio mensa. Questa mattina la verifica da parte dell’Asl non ha evidenziato criticità ma in ogni caso è stato ritenuto opportuno che si proceda a cura e a spese dell’amministrazione comunale guidata da Pasquale Viscusi ad una disinfestazione straordinaria. La proposta è stata subito preso in carico ... anteprima24

Frasso Telesino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Frasso Telesino