Francia, scandalo in Ligue 1: il presidente dell’Angers accusato di molestie sessuali (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo la denuncia di una dipendente del club della Loira, e di altre tre donne che avevano anche loro lavorato alle sue dipendenze, Said Chabane è stato messo in custodia cautelare con la grave accusa di aggressioni sessuali aggravate. Il presidente dell'Angers, che si è dichiarato innocente, rischia fino a sette anni di carcere. fanpage

