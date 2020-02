Foto e trama di Montalbano 2020, il primo episodio al cinema in tre date speciali (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo tante repliche, finalmente stanno arrivando gli episodi inediti de Il Commissario Montalbano 2020, la fiction Rai più amata e seguita dal pubblico con protagonista Luca Zingaretti. Lunedì 9 e lunedì 16 marzo andranno infatti in onda Salvo amato, Livia mia (episodio tratto dai racconti di Andrea Camilleri, Salvo amato… Livia mia e Il vecchio ladro) e poi La rete di protezione (tratto dall’omonimo romanzo del compianto scrittore siciliano). Entrambi sono diretti da Luca Zingaretti, che ha raccolto l'eredità di Alberto Sironi - regista della fiction, venuto a mancare lo scorso anno. Quindi gli episodi, inizialmente tre, saranno invece solo due, come le precedenti stagioni. Probabilmente il terzo (Il metodo Catanalotti) andrà in onda la prossima stagione. In occasione del debutto di Montalbano 2020, Salvo amato, Livia mia sbarcherà sul grande schermo; l'episodio verrà trasmesso in ... optimaitalia

OptiMagazine : Foto e trama di #Montalbano 2020, il primo episodio al cinema in tre date speciali