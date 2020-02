FORMAZIONI Lazio Verona: Immobile non riposa, c’è Borini (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per il recupero della 17ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lazio Verona Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Hellas Verona, match valido per il recupero della 17ª giornata di Serie A 2019/2020. Lazio (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi. HELLAS Verona (3-4-2-1) – Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Borini. All. Juric. calcionews24

sportli26181512 : Lazio-Verona, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: All'Olimpico si recupera la 17^ giornata di campion… - HVeronaStyle : Le formazioni ufficiali di #Lazio e #Verona: Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-S… - GoalItalia : Le formazioni ufficiali del recupero #LazioVerona ?? -