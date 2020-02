Football americano, Campionato Europeo tackle: l’Italia giocherà in casa la semifinale contro la Francia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La FIDAF (Federazione italiana di American Football) ha diramato un comunicato nel quale esprime tutta la propria gioia per essersi aggiudicata il bando per l’organizzazione della semifinale del Campionato Europeo tackle: l’Italia avrà dunque il privilegio e il vantaggio di giocare tra le mura amiche il match contro la Francia che varrà un posto nella finalissima. Italia-Francia si disputerà il 2 agosto presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni (MI), già teatro dell’ultimo Italian Bowl e della finale dell’EFL Bowl 2018 tra Seamen Milano e Potsdam Royals. Fabio Tortosa, responsabile delle relazioni internazionali all’interno del Consiglio Federale, ha così espresso tutta la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto: “La Federazione sta continuando a lavorare con impegno per valorizzare l’intero movimento anche agli occhi del Football internazionale. Con ... oasport

