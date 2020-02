Fondazione Con il Sud: lotta alle dipendenze e aiuti alle cure nel Sud, bando da 4,5 milioni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Povertà sanitaria e nuove dipendenze: due ambiti in cui diventa sempre più necessario intervenire. I dati parlano chiaro: da una parte, oltre 12 milioni di italiani che, anche come conseguenza dell’arretramento del finanziamento pubblico in sanità, nell’ultimo anno sono stati costretti a rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie per motivi economici; dall’altra la sempre maggiore diffusione delle nuove dipendenze, in cui non è implicato l’uso e abuso di sostanze chimiche, ma di un comportamento o un’attività lecita e socialmente accettata. Si tratta di problematiche come il gioco d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo, la cosiddetta “new technologies addiction” (dipendenza da TV, internet, social network, videogiochi) che spesso continuano ad essere curate secondo gli standard applicati per il trattamento delle dipendenze da sostanze come droghe e alcol. E’ in questo contesto ... ildenaro

AnsaSardegna : Fondazione-cassaforte per dna dei sardi. In campo un progetto con il King's College di Londra #ANSA - LegacoopPiemont : RT @mauro_lusetti: Viviamo la 4a rivoluzione industriale che sta determinando nuovi disagi e nuove fratture, la cooperazione con i suoi val… - vitman2000 : RT @hwupgrade: Siamo al Milano Innovation District (MIND) per assistere alla presentazione di Hack&Go!, la #hackathon di Bosch e @WindTreOf… -