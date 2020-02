First Ladies, Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie tv Showtime (Di mercoledì 5 febbraio 2020) First Ladies, Viola Davis interpreterà Michelle Obama nella serie attualmente in sviluppo per Showtime. Update 5/02: Showtime ha ordinato ufficialmente la serie First Ladies. La prima stagione vedrà Viola Davis nei panni di Michelle Obama e avrà al centro anche Eleanor Roosvelt e Betty Ford. Viola Davis sarà tra le protagoniste di uno dei progetti più interessanti annunciati in questo periodo. Si tratta di First Ladies, un drama ambientato alla Casa Bianca che Showtime sta sviluppando e di cui ha ordinato tre sceneggiature prima di decidere se ordinare la serie. Viola Davis dovrebbe interpretare l’ex First lady Michelle Obama. Viola Davis sarà produttrice esecutiva del progetto che è prodotto da Aaron Cooley, Julius Tennon, Cathy Schulman, Jeff Gaspin e Brad Kaplan. Showtime e Lionsgate Tv co-producono la serie. Scritta da Cooley, First Ladies è ambientata nella cosiddetta ... dituttounpop

