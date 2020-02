Firenze: al Teatro Verdi va in scena la tragedia del paese sommerso Curon / Graun, su musica di Pärt (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Da sempre impegnata a sondare il limite tra Teatro e arti visive, la compagnia OHT – Office for a Human Theatre si confronta per la prima volta con il Teatro musicale ispirandosi alla musica di Arvo Pärt e ad un ambiguo rapporto fra uomo e natura. Base di questo progetto è la vicenda del paese altoatesino Curon, sommerso contro la volontà degli abitanti firenzepost

SimoniManoli : RT @FirenzePost: Firenze: al Teatro Verdi va in scena la tragedia del paese sommerso Curon / Graun, su musica di Pärt - FirenzePost : Firenze: al Teatro Verdi va in scena la tragedia del paese sommerso Curon / Graun, su musica di Pärt… - BellaJ4ck : RT @Space_spa: Da oggi fino al 5 aprile al @PergolaFirenze la mostra 'SPETTATORI' che mette al centro della narrazione l'elemento indispens… -