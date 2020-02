Fiorentina, Pradè spiega: «Ecco come abbiamo comprato Igor» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Igor Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Igor. Le sue parole. «abbiamo puntato su Igor perché è un giocatore giovane, con qualità fisiche importanti. E’ un calciatore che può fare il terzo di difesa e il quinto a centrocampo. Ed è mancino, con ampi margini di miglioramento. La trattativa è iniziata ad inizio gennaio e il ragazzo ci ha sempre accompagnato nella trattativa. Con Vagnati abbiamo trovato una quadratura giusta per entrambi i club, con la SPAL che si è riservata una percentuale sulla futura rivendita. C’è un bonus importante sempre a favore della SPAL alla prima gara di Igor con la Nazionale brasiliana. Ci abbiamo messo tanto tempo, poi quando loro hanno ... calcionews24

