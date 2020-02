Fiorentina, Commisso: “Non protesto per avere favori, ho chiesto uguaglianza” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Rocco Commisso è tornato a parlare delle polemiche post Juventus-Fiorentina. Il presidente della Viola protagonista dell'ormai celebre sfogo sui presunti torti arbitrali subiti dalla sua squadra, ha chiarito il senso delle sue parole mirate ad ottenere una "maggiore uguaglianza nel metro di giudizio" da parte della classe arbitrale. Il numero uno della società toscana ha poi ulteriormente chiarito la sua posizione nei confronti del vicepresidente bianconero Pavel Nedved, con il quale a suo dire non è tenuto a parlare. fanpage

Gazzetta_it : Polemiche #Juventus-Fiorentina. #Nicchi duro con #Commisso: 'Sono gli arbitri a essere disgustati da certi comporta… - GoalItalia : Le polemiche non si placano, Commisso: “I nostri giocatori piangevano, Nedved non mi ha nemmeno dato la mano” ?? - Gazzetta_it : #Fiorentina #Commisso non molla: incontro con i vertici Figc a Coverciano -