Fiorello Presenta La Seconda Puntata di Sanremo Vestito da Maria De Filippi, Lei Lo Chiama in Diretta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Fiorello mantiene la promessa fatta in prima serata: se Sanremo avesse superato un certo share si sarebbe Presentato Vestito da Maria De Filippi. E così, Fiorello ha annunciato la Seconda serata con la parrucca bionda e un Vestito portato tipicamente dalla conduttrice di C’è Posta per Te. Lo showman siciliano scherza, “mi sono guardato allo specchio. Sembro Boris Johnson piastrato“, poi aggiunge tra le risate generali: “Il mio problema è TecheTecheTè, perché questa roba rimarrà per sempre negli archivi Rai. Sono sicuro che Barbara d’Urso mi inviterà al posto del Ken Umano“. Ma i colpi di scena non finisco lì, perché la stessa Maria de Filippi chiama Fiorello in diretta scherzando con lui tra le risate del pubblico presente. “Intanto complimenti ad Amadeus – dice Amadeus – A Fiorello dico che stasera è ancora più ... youreduaction

