Fiorello apre Sanremo nei panni di Maria de Filippi e lei lo chiama in diretta (FOTO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lo abbiamo visto in abito talare nella prima serata del Festival. Don Matteo ha portato bene a Fiorello e pensare che non ci credeva! Non pensava di riuscire a fare il botto e invece…La prima serata del Festival ha superato il 52 % di share e quindi, mantenendo la promessa, Fiorello deve salire sul palco nei panni di Maria de Filippi. Lo farà? E’ questa la domanda che dal mattino del 5 febbraio 2020 è circolata in tutti i corridoi del teatro Ariston! Fiorello ci ha tenuto sulle spine e poi alla fine…Alla fine ha deciso di onorare la sua promessa ed ecco che quindi, per la prima volta nella sua carriera, ha indossato i panni di una donna. “Sembro Boris Johnson piastrato” ha scherzato Fiorello. E ancora: “Credo che Barbara d’Urso mi inviterà nei suoi programmi come caso umano, insieme al Ken Umano” ha continuato Fiorello che fa notare ... ultimenotizieflash

