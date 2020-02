Finisce l’incubo Coronavirus per Dalila Adragna, lasciata sola dalla Cina ad Alcamo (VIDEO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E’ arrivata in Italia Dalila Adragna, la ragazza di Alcamo (Tp). Ha affrontato un lungo viaggio fuggendo dal Coronavirs, da Chengdu, in Cina a Bangkok, da Bangkok a Roma e ora, via treno, si dirigerà verso la sua città di origine, in Sicilia. Dalila Adragna, 25 anni, è felice perchè è finito l’incubo vissuto in Cina a causa dell’allarme Coronavirus ma è amareggiata per il comportamento dell Stato italiano. “Vorrei sapere quali sono le garanzie di cui parlava Giuseppe Conte, cosa sta garantendo lo Stato e a chi? Mi sono dovuta arrangiare da sola”. Dalila studiava il cinese facendo la ragazza alla pari in una famiglia del luogo a circa mille chilometri da Whan, città in cui sarebbe esplosa l’epidemia del virus cinese. Nei giorni scorsi ha anche viaggiato in occasione del capodanno cinese, facendo visita a una città molto viCina al focolaio del ... direttasicilia

