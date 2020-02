Festival di Sanremo, si ferma il tempo con i Ricchi e Poveri (Di giovedì 6 febbraio 2020) Proprio all’Ariston di Sanremo si riuniscono laddove, nel 1981, iniziarono ad allontanarsi. Sono arrivati sul palco dell’Ariston i Ricchi e Poveri, il quartetto che al Festival di Sanremo 2020 ha deciso di riunirsi dopo 40 anni realizzando i sogni di un pubblico che aveva abbandonato ogni speranza di rivederli uniti. Festival di Sanremo, i Ricchi e Poveri riuniti all’Ariston Era il lontano 1981 quando Marina Occhiena, a ridosso di quella che sarebbe stata la loro sesta partecipazione del Festival di Sanremo, decise di dire addio al gruppo, I Ricchi e Poveri lasciando da soli Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Franco Gatti. Un addio che nonostante tutto non ruppe quel sodalizio che ha continuato a sopravvivere per anni sino al 2016, un anno drammatico per Franco Gatti che dopo la perdita del figlio, decise di ritirarsi. I Ricchi e Poveri: la storica reunion sul palco ... thesocialpost

