Festival di Sanremo, il fratello di Diletta Leotta Mirko Manola: “Mia sorella non è rifatta” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo la prima serata al Festival, Diletta Leotta è stata criticata dal pubblico per via del suo discorso sulla bellezza che "capita, non è un merito". Molto utenti sui social hanno fatto notare che la conduttrice di Dazn avrebbe subito qualche ritocco plastico, nonostante suo fratello, Mirko Manola, chirurgo estetico, è pronto a giurare che la bellezza della giovane è del tutto naturale. fanpage

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - MarioManca : «Al Festival di Sanremo si entra Papa e si esce Papeete». Tipo che con questa frase lo share ha sfiorato il 95%. #Sanremo2020 - tvsorrisi : ???????????????? ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PA RA RAAAAAAAA ?? ??… -