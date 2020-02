Festival di Sanremo 2020, prima serata, stravince Fiorello (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 è stato protagonista, nelle ultime settimane, di tantissime indiscrezioni. Gli attacchi mediatici, in particolare, non sono mancati nei confronti del conduttore Amadeus, accusato di sessismo. La prima serata, nonostante la bufera che lo circonda e i diversi inviti al boicottaggio, è andata in onda ieri 4 febbraio. Vediamo le prime pagelle: chi la spunterà tra Fiorello, Amadeus e Tiziano Ferro? Festival di Sanremo 2020, Fiorello stravince la prima serata Protagonista indiscusso della prima serata del Festival di Sanremo 2020 è stato Fiorello. L’attore siciliano ha divertito ed intrattenuto il pubblico sia in teatro che a casa. E lo ha fatto con lo spirito che lo contraddistingue e con quella bravura che in pochi sanno dimostrare. Non è sbagliato affermare che, soprattutto grazie a Fiorello, il Festival ha esordito bene. Ironia e divertimento sono alla ... kontrokultura

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - tvsorrisi : ???????????????? ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PA RA RAAAAAAAA ?? ??… - MarioManca : «Al Festival di Sanremo si entra Papa e si esce Papeete». Tipo che con questa frase lo share ha sfiorato il 95%. #Sanremo2020 -