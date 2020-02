Festival di Sanremo 2020, perché Achille Lauro si è vestito così? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Diciamo la verità: tutti ce lo siamo chiesto: perché Achille Lauro si è vestito così? Nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 tra tutti i concorrenti in gara uno si è fatto notare. Si tratta del giovane cantante Achille Lauro che ha indossato una deliziosa tutina color carne ricoperta di strass. E dopo aver visto i vari commenti e meme usciti sui social in seguito alla sua esibizione, il cantante ha deciso di spiegare la sua scelta. Visualizza questo post su Instagram San Francesco. La celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi. Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà. Un post condiviso da Achille Lauro (@Achilleidol) in data: 4 Feb 2020 ... bigodino

