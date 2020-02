Festival di Sanremo 2020 - la diretta della seconda serata. Fiorello “sputa” addosso ad Amadeus - e poi canta il suo brano inedito – FOTO e VIDEO : Festival di Sanremo 2020. Atto secondo. Fiorello esordisce nei panni di Maria De Filippi. Vestito blu e parrucca bionda, ha fatto il suo ingresso sulle note della colonna sonora di ‘C’è posta per te’, imitando la conduttrice Mediaset che poco dopo, a sorpresa, ha chiamato lo showman in diretta. Poi il ricordo di Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno. LA diretta della SERATA 21.35 – Riecco Fiorello, un ...

Novak Djokovic al Festival di Sanremo 2020 : possibile duetto comico con Fiorello? : Tutto confermato. Le indiscrezioni della vigilia della seconda serata del Festival di Sanremo annunciavano la presenza dell’otto volte campione degli Australian Open di tennis Novak Djokovic. Ebbene, il serbo, grande amico di Fiorello, è presente all’Ariston e c’è da aspettarsi qualcosa di speciale. Il n.1 del mondo del circuito ATP, particolarmente a proprio agio anche nelle vesti di “intrattenitore” (ricordando le ...

Sanremo 2020 - Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi : "Se fosse qui - questo Festival l'avrebbe condotto lui" : Fabrizio Frizzi non ha mai condotto Sanremo ed è un peccato (o colpa) che sarà difficile da cancellare. Ma arriva all'Ariston nel ricordo di Amadeus.prosegui la letturaSanremo 2020, Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi: "Se fosse qui, questo Festival l'avrebbe condotto lui" pubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2020 21:32.

Il significato di Baciami adesso - la canzone di Enrico Nigiotti al Festival di Sanremo : Il cantautore toscano sale sul palco dell'Ariston per il secondo anno consecutivo con "Baciami adesso", canzone d'amore che racconta una separazione e la difficoltà a stare lontani quando, latente, sembra persistere il desiderio di riprovarci, concedersi un'altra possibilità. Dopo "Nonno Hollywood", per Enrico Nigiotti una canzone dal sapore squisitamente sanremese in cui sembrano esserci degli evidenti riferimenti autobiografici.Continua a ...

Fiorello ieri e oggi - com’è cambiato l’artista dal Karaoke al Festival di Sanremo : Fiorello è uno dei protagonisti della 70esima edizione del Festival di Sanremo, al quale prende parte nelle vesti di ospite speciale. Lo ricordate agli esordi della carriera ai empi del Karaoke? All'epoca portava un lungo codino, dettaglio che divenne il suo tratto distintivo, ma oggi il suo aspetto è decisamente cambiato.Continua a leggere

Il significato di Musica (e il resto scompare) - la canzone di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo : Il testo e il significato di "Musica (e il resto scompare)". La prima volta di Elettra Lamborghini all'Ariston è caratterizzata da una insospettabile canzone d'amore su ritmi reggaeton scritta da Davide Petrella e arrangiata da Michele Canova. Un testo ovviamente in italiano in cui non mancano accenni allo spagnolo.Continua a leggere

