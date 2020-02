Festival di Sanremo 2020 | gli ascolti della prima serata | Amadeus fa il botto e batte

Sanremo 2020 - Amadeus batte Baglioni : 52 - 2% di share per la prima serata del Festival : Grande successo per la prima serata di Sanremo 2020. Il Festival condotta da Amadeus, Fiorello, Rula Jebreal, Diletta Leotta con la partecipazione di Tiziano Ferro, ha toccato il 52,2% di share. Il picco massimo è stato, come ovvio, la prima parte che ha superato i 12 milioni di telespettatori. Sanremo ascolti prima serata segnano un numero da record per quel che riguarda lo share. LEGGI ANCHE > La prima serata del Festival di Sanremo 2020 Lo ...

Festival di Sanremo 2020 - Alessandro Gassmann e il debutto del figlio Leo all’Ariston : “Come se avessi partorito 3 gemelli” : “Come se avessi partorito 3 gemelli”. Così l’attore Alessandro Gassmann definisce in un tweet l’ansia e l’emozione che ha provato martedì sera, quando suo figlio Leo ha debuttato al Festival di Sanremo, superando il turno e conquistandosi subito un posto nelle semifinali della gara delle “Nuove Proposte”. Il giovane, ex concorrente di X Factor, ha entusiasmato il pubblico con il suo brano “Vai bene ...

“Io con te…”. Barbara D’Urso lo scrive sui social durante il Festival di Sanremo. Ce l’ha proprio con quel cantante : Lo abbiamo detto e lo ribadiamo Tiziano Ferro ieri sera ha fatto al differenza al Festival di Sanremo. Il direttore artistico e conduttore dello show Amadeus lo ha voluto al suo fianco per tutte e cinque le serate di Sanremo; ogni sera salirà sul palco dell’Ariston per interpretare dei pezzi classici della musica italiana. La prima sera del 4 febbraio 2020, il cantautore di Latina ha voluto rendere omaggio ad una delle canzoni più celebri di ...

Festival di Sanremo 2020 - il monologo di Rula Jebreal : “Brutalizzata e stuprata - mia madre si è bruciata viva per liberarsi del suo corpo” : “Domani chiedetevi come erano vestite le conduttrici di Sanremo ma non chiedete mai più come era vestita ad una donna che è stata stuprata. Mia madre non ha avuto la forza di affrontare quella domanda”. Si conclude così il monologo contro la violenza sulle donne che Rula Jebreal porta all’Ariston commossa, partendo dalla sua straziante esperienza personale. Un monologo che alterna le sue ...

VIDEO Achille Lauro - scandalo al Festival Sanremo 2020 : canta seminudo il suo “Me ne frego” : Achille Lauro ha dato scandalo nella prima serata del Festival di Sanremo 2020. Il cantante è salito sul palco del Teatro Ariston con addosso un mantello, ha iniziato il suo brano in maniera “tradizionale” e poi ha fatto scalpore perché si è tolto il mantello e ha cantato semi-nudo il suo brano “Me Ne Frego”: l’artista indossava un micro-body color pelle che ha indubbiamente fatto discutere. Di seguito il VIDEO di ...

Festival di Sanremo 2020 - la classifica finale della prima serata : primi Le Vibrazioni - Bugo e Morgan ultimi. Male Achille Lauro – FOTO e VIDEO : Pronti, partenza, via. La sigla dell’Eurovisione è il chiaro segnale che il Festival di Sanremo 2020 sta iniziando. Non è Amadeus, ma Fiorello a dare il via alle danze. Lo showman entra dalla platea, accolto da un’ovazione del pubblico, vestito da sacerdote. “Non vorrei essere blasfemo. Questo è l’abito originale di don Matteo. Uno dei pochi Matteo che funziona in Italia. Solo questo fa il ...

Ascolti tv martedì 4 febbraio gennaio 2020 : Festival di Sanremo - Ma che bella sorpresa - Big Hero 6 : Ascolti tv martedì 4 febbraio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 4 febbraio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è tornata una fiction che ha appassionato gli italiani, mentre su Canale 5 è andato in onda il reality show più gettonato di Mediaset ...

Sanremo 2020 - (San) Fiorello apre il Festival e benedice Amadeus : "Sarò il tuo Rocco Casalino" : Fiorello benedice Amadeus: è lui a presentarlo al pubblico di Rai 1 e dell'Ariston in abito talare. "In questo momento c'è bisogno di pace... scambiamoci in segno di pace, anche in sala stampa" ripete agli astanti e al pubblico, e anche alla signora che cerca di farsi un selfie a ogni costo, bloccata dal marito. "Non so come lo vedo questo inizio anno: gli incendi, la quasi guerra, il Virus e Sanremo! Quattro disgrazie! Ma il pericolo numero ...

Sanremo 2020 - gli ospiti di stasera al Festival. I Ricchi e Poveri si riuniscono davanti al grande pubblico e Gigi D’Alessio festeggia i 20 anni di “Non dirgli mai” : Ieri, 04 febbraio 2020, è iniziata la settantesima edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo. L’attesa è finito e Amadeus ha finalmente esordito sul palco del Teatro Ariston, dopo infinite polemiche su tutto, con accanto le bellissime Diletta Leotta e Rula Jebreal, l’amico e collega, nonché asso nella manica, Fiorello, e Tiziano Ferro. Dopo aver ascoltato le prime 12 canzoni delle categoria “Campioni” e le prime 4 delle “Nuove ...

Festival di Sanremo 2020 - prima serata - stravince Fiorello : Il Festival di Sanremo 2020 è stato protagonista, nelle ultime settimane, di tantissime indiscrezioni. Gli attacchi mediatici, in particolare, non sono mancati nei confronti del conduttore Amadeus, accusato di sessismo. La prima serata, nonostante la bufera che lo circonda e i diversi inviti al boicottaggio, è andata in onda ieri 4 febbraio. Vediamo le prime pagelle: chi la spunterà tra Fiorello, Amadeus e Tiziano Ferro? Festival di Sanremo ...

Festival di Sanremo - la seconda serata del 5 febbraio : scaletta - ospiti e programma : La seconda serata del Festival di Sanremo 2020, in onda mercoledì 5 febbraio, sarà ricca di ospiti. Sul palco dell’Ariston saliranno Fiorello, Tiziano Ferro, Zucchero, Gigi D'Alessio, le giornaliste Emma D'Aquino e Laura Chimenti, Sabrina Salerno e tanti altri. Inoltre, si esibiranno i restanti 12 Big dei 24 cantanti in gara e 4 Nuove Proposte.Continua a leggere

Achille Lauro a Sanremo 2020 - moderno San Francesco si spoglia proprio di tutto : «Ti sei preso il Festival» : All’indomani della prima serata di Sanremo 2020 è Achille Lauro a tenere banco: d’altra parte c’era da aspettarselo. L’immagine di San Francesco apparsa nei giorni scorsi sull’account Instagram del cantante faceva ‘temere’ che Lauro stesse tramando nell’ombra qualcosa. Più di qualcosa, alla luce dei fatti. Un vero e proprio show, secondo quanti ne hanno commentato la performance. moderno San Francesco, Achille si è spogliato letteralmente di ...

Come rivedere in streaming il Festival di Sanremo 2020 : Grazie alle piattaforme digitali RAI, possiamo rivedere in streaming il Festival di Sanremo 2020, gratis e in qualsiasi momento. Piaccia oppure no, il Festival della canzone italiana è un fenomeno di costume e chiunque, almeno per curiosità, prima o poi finisce per volergli dare un’occhiata. Per chi non può seguire la diretta la RAI mette a disposizione, ufficialmente e gratuitamente, diversi strumenti per rivedere il Festival di ...

Giallo al Festival di Sanremo. “Non viene”. L’ospite via dalla scaletta all’improvviso : Martedì 4 febbraio 2020 è andata in onda la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Un Festival che aveva sollevato moltissime polemiche prima di cominciare. Amadeus, il conduttore e direttore artistico della manifestazione, aveva fatto infuriare tutti in conferenza stampa spiegando di aver invitato Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, in quanto bellissima donna che sa stare accanto a un grande uomo stando un passo indietro. ...