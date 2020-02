Festival di Sanremo 2020, Gessica Notaro attacca Junior Cally: “Lui mette la maschera per lo show, ma c’è chi la indossa per la violenza subita” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nessuno se lo aspettava e come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’attacco contro Junior Cally. Gessica Notaro oggi in conferenza stampa ha presentato il singolo, in duetto con Antonio Maggio (vincitore di Sanremo Giovani nel 2013) ‘La faccia e il cuore’, scritto a quattro mani dal cantautore con Ermal Meta. Il brano è stato presentato sul palco del Teatro Ariston per lanciare un messaggio importante contro la violenza sulle donne. Nel testo, versi che la toccano da vicino: “Ora guardati allo specchio e dopo dimmi cosa vedi/tanto silenzio in un pugno di stelle/ma c’è una donna ancora in piedi”. E ancora: “donna che non devi stare zitta/Non dare troppa confidenza al dolore/perché altrimenti se ne approfitta”. A proposito di violenza, Gessica Notaro è stata interpellata sulle polemiche che hanno coinvolto uno dei Big in gara, il rapper Junior ... ilfattoquotidiano

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - MarioManca : «Al Festival di Sanremo si entra Papa e si esce Papeete». Tipo che con questa frase lo share ha sfiorato il 95%. #Sanremo2020 - RaiRadio2 : «Per noi Sanremo saranno quattro concerti, vi faremo vedere! Dietro a tutto questo c'è una gran voglia di esprimere… -