Fedez intervista Cappato: “Affrontiamo l’utilizzo positivo delle droghe per fini terapeutici”. Poi lancia il Congresso per la ricerca scientifica (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Libertà nella ricerca scientifica, legalizzazione delle droghe leggere e utilizzo positivo per fini terapeutici e scientifici di alcune sostanze. Marco Cappato è stato ospite di Fedez e Luis Sal a Muschio selvaggio, il podcast ideato e condotto dal rapper milanese e dallo youtuber. “In Italia se fai ricerca sulle cellule staminali embrionali utili per combattere malattie come Parkinson e cecità finisci in carcere. Paradossalmente gli embrioni che non vengono destinati alla procreazione medicalmente assistita si preferisce buttarli e contemporaneamente comprarli dall’estero”, ha detto Cappato. Che sul proibizionismo legato alle droghe ha aggiunto: “Liberiamo l’economia da questo inquinamento dei profitti legato alle droghe proibite, e dalla corruzione che ne consegue. Affrontiamo l’utilizzo positivo delle droghe a fine terapeutici e scientifici”. In onda ... ilfattoquotidiano

