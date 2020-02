Fed Cup 2020: Italia-Austria, svelato l’ordine di gioco. Apre Camila Giorgi, poi Paolini e il doppio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La composizione degli incontri del primo match dell’Italia in Fed Cup 2020, nel Gruppo I della Zona Euro-Africana che si gioca a Tallinn, in Estonia, è stata resa nota. Il match delle azzurre prevede quest’oggi che sia l’Austria a incrociare il suo cammino con le nostre giocatrici. L’apertura è affidata a Camila Giorgi, che fa il suo esordio con Mira Antonitsch, numero 638 del ranking WTA, con la quale non ha mai giocato. Classe 1998, Antonitsch nel 2019 ha vinto un torneo ITF da 15.000 dollari a Banja Luka, in Slovenia. A seguire è la volta di Jasmine Paolini, numero 1 d’Italia, che si trova di fronte Julia Grabher, numero 221 della classifica mondiale: la toscana deve fare particolare attenzione a questo confronto, perché con l’Austriaca ha perso in tre set ai quarti dell’ITF da 25.000 dollari di Campinas, in Brasile, nello scorso marzo. ... oasport

Italia-Estonia - Fed Cup 2020 : orari partite - programma - tv - streaming : Proseguirà domani, giovedì 6 febbraio, la Fed Cup 2020 per l’Italia del tennis, che fino all’8 febbraio sarà impegnata in Estonia nel Gruppo I della zona Europa/Africa: le azzurre sfideranno, nella giornata di domani, alle ore 15.00 italiane, sul cemento indoor di Tallinn, l’Estonia padrona di casa. L’Italia è inserita nel Gruppo B, del quale è testa di serie, dove l’altra sfida sarà tra Austria e Grecia, mentre nel ...

Italia-Austria oggi in tv - Fed Cup 2020 : orari singolari e doppio - programma - streaming : Scatterà oggi , mercoledì 5 febbraio, la Fed Cup 2020 per l’Italia del tennis, che fino all’8 febbraio sarà impegnata in Estonia nel Gruppo I della zona Europa/Africa: le azzurre sfideranno, nella giornata odierna alle ore 15.00 italiane, sul cemento indoor di Tallinn, l’Austria. L’Italia è inserita nel Gruppo B, del quale è testa di serie, dove l’altra sfida sarà tra Estonia e Grecia, mentre nel Gruppo A sono finite ...

Fed Cup 2020 : esordio morbido per l’Italia contro l’Austria. Le azzurre si affidano a Camila Giorgi : E’ tutto pronto per il primo match dell’Italia nella Fed Cup 2020 di tennis contro l’Austria. Le azzurre saranno impegnate nel Gruppo I della zona Europa/Africa che si giocherà a Tallinn (Estonia) con l’obiettivo di conquistare il pass per i playoff di aprile, che a loro volta metteranno in palio i posti per le qualificazioni al World Group di febbraio 2021. L’Italia si affiderà alle uniche due tenniste presenti nella ...

Italia-Austria - Fed Cup 2020 : orari partite - programma - tv - streaming : Riprende l’avventura dell’Italia di Fed Cup di Tathiana Garbin. Dal 5 all’8 febbraio la selezione femminile del Bel Paese sarà impegnata nel Gruppo I zona Europa/Africa 2020 a Tallin, capitale dell’Estonia, e affronterà le padrone di casa estoni, l’Austria e la Grecia. Il sorteggio effettuato nel mese di gennaio dall’ITF a Melbourne ha stabilito la composizione delle due Pool. L’Italia è inserita in quella B, ...

Fed Cup 2020 - le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Kontaveit e Sakkari guidano Estonia e Grecia - meno insidiosa l’Austria : Comincia questa settimana il percorso dell’Italia nella Fed Cup 2020 di tennis: le azzurre ripartiranno dal Gruppo I della zona Europa/Africa e a partire da domani scenderanno in campo a Tallinn con l’obiettivo di conquistare il pass per i playoffs di aprile, che a loro volta metteranno in palio i posti per le qualificazioni al World Group di febbraio 2021. L’Italia è stata inserita nel girone B insieme a Estonia , Grecia e ...

Fed Cup 2020 - il calendario delle partite dell’Italia. Programma - orari - date e tv : Scatterà domani, mercoledì 5 febbraio, la Fed Cup 2020 per l’Italia del tennis, che fino all’8 febbraio sarà impegnata in Estonia nel Gruppo I della zona Europa/Africa: le azzurre sfideranno, sul cemento indoor di Tallinn, l’Austria mercoledì 5, l’Estonia padrona di casa giovedì 6 e la Grecia venerdì 7. Tutti i match si disputeranno alle ore 15.00 italiane. L’Italia è inserita nel Gruppo B, del quale è testa di ...

Fed Cup 2020 - la formula della manifestazione. Italia - serve la finale per approdare ai play-off : Inizia l’avventura della Fed Cup per l’ Italia del tennis: Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Giulia Gatto-Monticone, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, capitanate da Tathiana Garbin, da mercoledì 5 a sabato 8 saranno impegnate in Estonia per provare a risalire dal Gruppo I della zona Europa/Africa e tornare nel Gruppo Mondiale. Sul cemento indoor di Tallinn le azzurre proveranno a centrare l’accesso agli spareggi di ...

Fed Cup 2020 - Tathiana Garbin punta su Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto per iniziare la risalita dai bassifondi : Riparte dal Gruppo I della Zona Euro-Africana il percorso dell’Italia in una Fed Cup profondamente cambiata tanto per il tennis tricolore quanto in linea generale (con il primo turno seguito direttamente dalle finali poco oltre metà aprile). Andiamo in questa sede a scoprire quel che attende il quintetto di Tathiana Garbin in una non semplice trasferta a Tallinn, in Estonia. Si giocherà sui campi del Tallink Tennis Centre, impianto dotato ...

Fed Cup 2020 - Gruppo I : programma - orari e tv dei due gironi. C’è l’Italia : In settimana sarà tempo di Fed Cup 2020 per l’Italia del tennis, che dal 5 all’8 febbraio sarà impegnata in Estonia nel Gruppo I della zona Europa/Africa: le azzurre sfideranno, sul cemento indoor di Tallinn, l’Austria mercoledì 5, l’Estonia padrona di casa giovedì 6 e la Grecia venerdì 7. Tutti i match si disputeranno alle ore 15.00 italiane. L’Italia è inserita nel Gruppo B, del quale è testa di serie, mentre nel ...

Fed Cup 2020 - quando gioca l’Italia? Date - programma - orari - tv - avversarie del 1° turno : Dal 5 all’8 febbraio 2020 sarà tempo di Fed Cup per l’Italia del tennis: i raggruppamenti del Gruppo I (Evento A) zona Europa / Africa di Fed Cup 2020, previsti a Tallinn, in Estonia, vedono l’Italia, testa di serie del Gruppo B, in quanto numero 24 del ranking ITF, che affronterà, su cemento indoor, Estonia (38), Austria (40) e Grecia (45). Nel Gruppo A sono finite invece Ucraina (23), Croazia (28) e Bulgaria (42): le vincenti ...

