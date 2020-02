Fed Cup 2020, Italia-Austria 3-0: Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan firmano il tris nel doppio a Tallin (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Terza vittoria e 3-0 per l’Italia nel primo incontro valido per il gruppo B dell’evento A a Tallin (Estonia) dei gruppi regionali, divisi per aree geografiche, della Fed Cup 2020 contro l’Austria. Dopo i successi di Camila Giorgi e di Jasmine Paolini, è arrivata anche la vittoria del doppio formato da Giulia Gatto-Monticone e da Martina Trevisan, impostosi per 6-4 6-4 contro la coppia Austriaca Melanie Klaffner/Sinja Kraus. Un buon inizio dunque per la selezione di Tathiana Garbin, che domani scenderà in campo contro le padrone di casa dell’Estonia, in cerca di un altro riscontro positivo per centrare il primo posto e giocarsi poi la finale che metterà in palio il pass per il play-off promozione di aprile. Nel primo set l’inizio è subito convincente per le nostre portacolori: break nel secondo game e conferma nel terzo. Le Austriache, però, reagiscono ... oasport

