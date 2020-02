Fed Cup 2020, Italia-Austria 2-0: Jasmine Paolini asfalta Grabher e regala la vittoria alle azzurre (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si è da poco concluso il secondo match di giornata dell’Italia in questa Fed Cup 2020 che ha visto trionfare con un netto 2-0 (6-3 6-1) Jasmine Paolini sull’Austriaca Julia Grabher. Il successo della 24enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana si va a sommare a quello ottenuto all’esordio di Camila Giorgi contro Mira Antonitsch, consegnando di fatto la prima vittoria alle azzurre. CRONACA DELLA PARTITA Paolini parte subito aggressiva e già al secondo gioco costringe l’avversaria a difendere il servizio ai vantaggi (1-1). Nel quarto gioco l’Austriaca numero 221 del mondo è costretta a fronteggiare la prima palla break che riesce ad annullare (2-2). Grabher fatica ancora nel proprio turno di servizio e finisce per concedere il break, che sarà decisivo per le sorti del set, nel sesto game (4-2). A questo punto la 24enne azzurra può controllare, gestendo molto ... oasport

