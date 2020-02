Fed Cup 2020, i risultati del 5 febbraio: Grecia vittoriosa contro l’Estonia nel gruppo dell’Italia, la Croazia supera la Bulgaria (Di giovedì 6 febbraio 2020) Hanno preso il via quest’oggi gli incontri dei gruppi zonali, divisi per aree geografiche, della Fed Cup 2020. Ogni incontro tra nazioni è strutturato con due singolari e un doppio. Dal gruppo I saranno promosse le compagini che parteciperanno ai playoff del mese di aprile, mentre le perdenti retrocederanno nel gruppo II. Nella divisione Europa e Africa le selezioni sono state inserite in due eventi in due sedi diverse, che a loro volta comprendono due raggruppamenti. L’evento A a Tallin (Estonia) vede nel gruppo A Ucraina, Croazia e Bulgaria, mentre nel gruppo B vi è l’Italia, l’Estonia, l’Austria e la Grecia. Nell’altro evento a Esch-sur-Alzette, in Lussemburgo, Serbia, Svezia e Lussemburgo compongono il primo raggruppamento, mentre Polonia, Turchia e Slovenia il secondo. Come da regolamento, le prime di ogni gruppo sfideranno le seconde ... oasport

sportface2016 : #FedCup, le parole di #Giorgi, #Paolini, #Trevisan e #GattoMonticone dopo l'esordio vincente contro l'#Austria - sportface2016 : #FedCup, le dichiarazioni di #Garbin al termine della vittoria contro l'#Austria - zonimariagrazia : RT @Eurosport_IT: Terza vittoria e 3-0 per l’Italia sull’Austria alla Fed Cup ???????? #EurosportTENNIS -