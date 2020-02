Fed Cup 2020: esordio morbido per l’Italia contro l’Austria. Le azzurre si affidano a Camila Giorgi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E’ tutto pronto per il primo match dell’Italia nella Fed Cup 2020 di tennis contro l’Austria. Le azzurre saranno impegnate nel Gruppo I della zona Europa/Africa che si giocherà a Tallinn (Estonia) con l’obiettivo di conquistare il pass per i playoff di aprile, che a loro volta metteranno in palio i posti per le qualificazioni al World Group di febbraio 2021. L’Italia si affiderà alle uniche due tenniste presenti nella top-100 ovvero Jasmine Paolini e Camila Giorgi oltre che a Giulia Gatto-Monticone, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. La 28enne nativa ci Macerata è stata protagonista di un ottimo Australian Open dove è stata eliminata al terzo turno in una fantastica sfida contro Kerber, molto probabilmente sarà proprio lei il punto di riferimento della nazionale azzurra. Fari puntati anche su Cocciaretto e di Paolini che nell’ultimo anno hanno compiuto ... oasport

