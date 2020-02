Fed Cup 2020, Camila Giorgi batte in rimonta Mira Antonitsch: Italia-Austria 1-0 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Comincia bene l’avventura dell’Italia di Tathiana Garbin nel Gruppo I della zona Europa/Africa di Fed Cup 2020. Camila Giorgi regala infatti il primo punto alle azzurre nel confronto odierno con l’Austria, sconfiggendo in rimonta Mira Antonitsch con il punteggio di 4-6 6-3 6-0. La prossima a scendere in campo sarà Jasmine Paolini, che sarà contrapposta a Julia Grabher. Il primo set viaggia sul filo dell’equilibrio e alla fine sorprendentemente sorride all’Austriaca, numero 638 del ranking WTA. Giorgi cede il servizio nel corso del quinto game, ma riesce a reagire prontamente piazzando subito il controbreak e ristabilendo la parità (3-3). Nel nono gioco, però, la marchigiana ha un altro passaggio a vuoto alla battuta e consente ad Antonitsch di riportarsi in vantaggio e di andare a servire per il set: è un game combattutissimo, ma l’azzurra manca di ... oasport

