FEBBRAIO 2012, il GRANDE GELO sull'Italia. Evento meteo da RECORD (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'Italia vive quest'anno un inverno estremamente sottotono, dove più che il freddo è stato il caldo a far parlare di sè, assieme alle pochezza di neve. Ben altra storia invece avveniva 8 anni fa, quando si scriveva una pagina meteo da RECORD per le nevicate apocalittiche ed il clima glaciale. Il FEBBRAIO 2012 ha visto raggiungere punte di GELO davvero eclatante, specie sul Nord Italia, e non può essere certo ricordato solo per le nevicate che hanno sepolto varie zone d'Italia, pur anch'esse eccezionali e con picchi di accumulo di 200/300 cm in alcune zone anche di pianura tra Romagna e Marche. Le temperature avvicinarono già fra il 3 ed il 4 FEBBRAIO la soglia dei -20°C su qualche località pianeggiante del Piemonte (-19.7°C il picco più basso a Villanova Solaro), ma si scese su valori ancor più bassi nei giorni successivi fino a quasi -24°C, non molto distanti dai picchi ... meteogiornale

