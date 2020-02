Fdi: Meloni, ‘relazioni internazionali per bene centrodestra e Italia’ (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “è una manifestazione organizzata dal Congresso americano in modo traversale: i responsabili dell’Intergruppo parlamentare sono un Repubblicano e un Democratico. Il fatto che invitino me, lo considero importante, per l’Italia e per tutto il centrodestra. Non si tratta di entrare nei salotti buoni. è il segno che abbiamo lavorato bene in questi anni, e siamo ritenuti in grado di assumere responsabilità di governo”. Lo dice in un’intervista ad ‘Avvenire’ Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in questi giorni a Washington per partecipare al National prayer breakfast, dove avrà modo di vedere anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.“Il sistema di relazioni internazionali che cerchiamo di intessere come Fdi -aggiunge Meloni- serve a tutto il centrodestra, e servirà al Paese, nel ... calcioweb.eu

FratellidItaIia : FdI, lunedì 3 febbraio Meloni inaugura a Roma la ‘National Conservatism Conference’, dal 4 viaggio negli Stati Unit… - PieroSavaresi : @dorinileonardo Possibile ma, grazie alle abilità della Meloni stessa nell'essere di destra estrema senza gesti ecl… - CarriglioE : RT @IlPrimatoN: La leader di FdI Meloni attacca l'Anpi per il convegno sulle Foibe: 'Senza vergogna, ancora più grave che avvenga all'inter… -