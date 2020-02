Fatturazione a 28 giorni: è andata male a Vodafone, confermati gli indennizzi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Respinto il ricorso di Vodafone contro l'AGCOM per i rimborsi relativi alla Fatturazione a 28 giorni. La sentenza dà ragione all'Autorità Garante e conferma il diritto dell'AGCOM di quanto previsto in materia. Ecco tutti i dettagli e le informazioni. L'articolo Fatturazione a 28 giorni: è andata male a Vodafone, confermati gli indennizzi proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

fattoquotidiano : I colossi Tlc si sono assegnati un mese di fatturazione in più l’anno. L’Antitrust li ha multati, ma alla fine in p… - morettweet : RT @Digital_Day: Per il Consiglio di Stato, la fatturazione quadrisettimanale è stata 'sleale' e ha avuto aspetti 'eversivi”. - Digital_Day : Per il Consiglio di Stato, la fatturazione quadrisettimanale è stata 'sleale' e ha avuto aspetti 'eversivi”.… -