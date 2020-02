Fatou, la lettera della 17enne nata in Italia che si sente apolide: “Noi, cittadini di serie B” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) "Perché negare a qualcuno il diritto di appartenere alla società nella quale è nato, ha studiato e vissuto?". È quello che si chiede Fatou, una ragazza di 17 anni originaria del Senegal ma nata e cresciuta in Italia, in provincia di Bergamo. In una lettera aperta a Fanpage.it Fatou prova a raccontare le difficoltà che sono costrette ad affrontare tutte le persone che come lei si sentono Italiane di fatto, ma non di diritto. milano.fanpage

