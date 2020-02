“Fare meno figli per salvare il pianeta”: bufera su opuscolo a Cremona (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ha subito scatenato aspre polemiche un volantino distribuito dall’associazione Filiera Corta Solidale di Cremona in cui si esorta la popolazione a fare meno figli per prevenire gli effetti del cambiamento climatico. Un invito, scritto a fianco delle più note indicazioni sul consumare meno carne rossa ed utilizzare il meno possibile l’automobile negli spostamenti, che ha subito mobilitato persino l’amministrazione comunale; la quale ha già annunciato il ritiro degli opuscoli che essa stessa aveva contribuito a distribuire. Polemica a Cremona sul “Fare meno figli” I volantini erano stati distribuiti all’interno del punto informativo Spazio Comune, in collaborazione con lo stesso comune di Cremona che tuttavia non si era accorto del controverso incitamento alla denatalità presente tra le pagine. La conferma della svista arriva dallo stesso sindaco Gianluca ... notizie

