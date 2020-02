Famiglie vittime Morandi contro Toscani: "Per te 43 morti non contano?" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alberto Giorgi I familiari delle vittime del Ponte Morandi contro Oliviero Toscani, colpevole di dichiarazioni choc slla tragedia: "Inopportuno e confuso" "Quarantatré morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto". Le Famiglie delle vittime del Ponte Morandi si trovano costrette a replicare alle parole scioccanti di Oliviero Toscani, che è era permesso di derubricare a "cosa di poco conto" la tragedia del 14 agosto 2018. Ospite in radio a Un giorno da pecora, il fotografo amico della famiglia Benetton ha avuto il coraggio di dire: "Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola…". Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, al timone della trasmissione radiofonica, sono rimasti basiti di fronte all'uscita del 77enne, al quale, nel gelo dello studio, hanno replicato in coro: "Alle persone che sono morte interessa eccome". Ma Toscani ha pensato bene di rincarare ... ilgiornale

