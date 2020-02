Fabrizio Frizzi, nel giorno del suo compleanno il ricordo di Antonella Clerici e di altri amici commuove sempre (Foto) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Fabrizio Frizzi oggi avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno, 62 anni mentre l’Italia festeggia con Sanremo 2020, il festival che lui non ha mai presentato (foto). Tutti in piedi durante la conferenza stampa, l’omaggio non solo doveroso ma sentito. Frizzi è arrivato a un passo dalla conduzione del festival di Sanremo, lo meritava, qualcuno lo ha capito troppo tardi. Purtroppo il 26 marzo 2018 è volato via, adesso possiamo solo applaudire alla sua memoria. In piedi Fiorello, il direttore Rai Stefano Coletta, tutti i presenti in sala, tutti i giornalisti, tutti in piedi. Una giornata dedicata a lui e chissà se stasera Amadeus gli dedicherà un pezzetto del suo festival, lo attendono tutti. Così come tutti coloro che lo hanno amato oggi non possono dimenticare gli auguri per il suo compleanno. Prima tra tutti Antonella Clerici che sui social ha postato uno scatto con il suo fratellone: ... ultimenotizieflash

