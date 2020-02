F1 | a rischio i GP della Cina e del Vietnam per il Coronavirus | aprile senza gare nel

Salame richiamato dal Ministero della salute : alto rischio di salmonella. Scattato il ritiro dai supermercati : È stato diffuso dal Ministero della salute un avviso di richiamo di un lotto di Salame ad alto rischio microbiologico per Salmonella spp. Il prodotto nel mirino appartiene al marchio Salumi Vida. Si tratta del Salame casereccio, venduto intero, in confezioni da circa 1,80 kg, con il numero di lotto

Clima - i santuari della biodiversità sono le aree più a rischio a causa del riscaldamento globale : Le principali riserve di biodiversità al mondo sono tra le aree più minacciate e colpite dal riscaldamento globale, mettendo a rischio la sopravvivenza di decine di specie, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, che ha elaborato le temperature globali delle terre e degli oceani e le precipitazioni degli ultimi 21.000 anni. La ricerca ha evidenziato che sono proprio le zone Climaticamente più stabili da ...

I vivai della Forestale sono vuoti. La svolta green è a rischio flop. Il Governo vuole piantare sessanta milioni di alberi. Un’impresa impossibile dopo l’abolizione dei forestali : Gli alberi sono belli. Gli alberi sono buoni. Gli alberi combattono l’inquinamento e il global warming, fissano la Co2, mitigano le ondate di calore e rendono più vivibili le città. E dunque piantare alberi è una bella cosa anche per il Governo Conte 2: non ha fatto in tempo a nascere che subito ha sposato Un albero in più, l’appello lanciato a settembre dalla comunità Laudato sì con il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, il fondatore di Slow ...

F1 - il GP della Cina è seriamente a rischio : domani una decisione dello Strategy Group. Si correrà a Shanghai? : Si correrà il GP della Cina 2020, quarta tappa del Mondiale F1? Il coronavirus che sta mettendo in ginocchio il Paese asiatico ha costretto alla cancellazione di innumerevoli eventi sportivi e anche la gara di Formula Uno, in programma nel weekend del 17-19 aprile a Shanghai, è seriamente a rischio. Lo Strategy Group che governa la massima categoria automobilistica farà un punto della situazione nella giornata di domani e dovrebbe prendere una ...

Allerta vento a Caserta - a rischio gli alberi della Reggia : Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Protezione Civile regionale ha diramato una Allerta Meteo su tutta la Campania per venti forti a partire dalle ore 16.00 di martedì 4 febbraio e fino alle ore 16.00 di giovedì 6 febbraio. I venti interesseranno dapprima la fascia costiera per poi estendersi alle aree interne. In particolare nella Zona 1, nella quale è inserita la città di Caserta, si prevedono “venti forti da Nord-Ovest con locali ...

Comune rischio default - primi effetti della sentenza : sospesi gli lsu : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – primi effetti della sentenza della Corte Costituzionale sul bilancio del Comune di Napoli. Con una nota inviata poche ore fa (n. 95172) dal dirigente del Servizio Sostegno all’Occupazione sono state “precauzionalmente sospese” a partire da oggi le prestazioni socialmente utili integrative degli Lsu del Comune di Napoli. Una batosta per i lavoratori che si vedranno così diminuite le ore lavorative e ...

Coronavirus : età dei pazienti - fattori di rischio - sintomi e evoluzione della patologia. Tutti i dati in uno studio : Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulla Cina e sul nuovo Coronavirus, che ormai da settimane sta monopolizzando l’attenzione dei media anche in conseguenza alla sua enorme diffusione e alla mancanza, per il momento, di una vera e propria cura specifica o di un vaccino. Dalle ultime stime si contano 361 morti e 17.205 contagi complessivi, con 21.558 casi sospetti e 475 guarigioni. Un dato preoccupante se si tiene conto della ...

Cancellato il GP della Cina di Formula E : emergenza coronavirus. Ora anche la F1 è a rischio? : Il GP di Cina, prova valida per il Mondiale di Formula E, è stato Cancellato a causa del coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’intero Paese. La corsa si sarebbe dovuta disputare il prossimo 21 marzo sul circuito di Sanya (località sull’isola di Hainan), la Federazione Internazionale dell’Automobile ha deciso di annullare l’evento per salvaguardare la salute di piloti e addetti ai lavori. L’Organizzazione ...

Coronavirus - Coldiretti : crollano i prezzi della soia - a rischio intesa USA-Cina : “Dal commercio all’industria, dai mercati finanziari fino alle materie prime, gli effetti recessivi sull’economia provocati dalla diffusione del Coronavirus contagiano anche i prodotti agricoli con le quotazioni della soia che sono crollate per nove giorni consecutivi al Chicago Board of Trade, punto di riferimento mondiale del commercio delle materie prime agricole“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale ...

Peste suina africana - lenta progressione della malattia in Europa : rischio più alto negli allevamenti non commerciali : Nel 2019, in Europa l’area interessata dalla Peste suina africana si è lentamente ampliata dall’est principalmente verso il sud-ovest del continente. È quanto emerge dal rapporto annuale dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) sulla malattia, che è innocua per l’uomo ma letale per i suini e devastante per il settore dell’allevamento. La sua diffusione nei Paesi coinvolti, infatti, comporta ...

Fondi della Regione per il rischio idrogeologico - l’amministrazione di Ponte fa chiarezza : Tempo di lettura: 3 minutiPonte (Bn) – l’amministrazione comunale, nella persona del Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici Antonello Caporaso, ci tiene a fare chiarezza e a sgombrare il campo da possibili fraintendimenti, in merito alla notizia lasciata passare qualche giorno fa dal gruppo di minoranza, sull’assenza del Comune di Ponte tra quelli beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico previsti ...

Stadio della Roma - chiuse le indagini : rischio processo per Marcello De Vito e Luca Parnasi : Sono state chiuse le indagini nell'ambito del filone parallelo alla maxi inchiesta sullo Stadio della Roma. Sono in dieci a rischiare il processo: tra questi, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito e il costruttore Luca Parnasi, oltre all'avvocato Camillo Mezzacapo, che avrebbe spartito le tangenti con il politico pentastellato.Continua a leggere

Pasta contaminata ritirata dagli scaffali per rischio microbiologico : “Non consumate” - l’avviso del Ministero della Salute : La catena di supermercati Penny Market ha pubblicato un avviso di richiamo per il prodotto Tortelloni di prosciutto crudo da 1 kg marchio Fior di Pasta. In particolare il lotto incriminato è il n° 8619003884 prodotto nel Pastificio Davena srl, con data di scadenza 09/02/2020. Nel motivo del richiamo del Ministero della Salute si legge “Possibile contaminazione microbiologica“. Le avvertenze indicano: “I clienti che ...

Stadio della Roma : in 10 a rischio processo - anche Toti e Statuto : Roma – rischio processo per 10 persone, tutte coinvolte a vario titolo nell’ultimo filone della maxi-indagine sul nuovo Stadio della Roma. La Procura capitolina ha infatti notificato l’atto di chiusura indagini a dieci persone tra cui il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito e l’avvocato Camillo Mezzacapo (gia’ a processo per una vicenda di corruzione), i costruttori Pierluigi e Claudio Toti, ...