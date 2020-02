Ex Ilva: Furlan, ‘spero Mittal non vada via’ (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Milano, 5 feb. (Adnkronos) – Il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, si augura che Mittal non abbandoni’ l’ex Ilva. “Spero che non se ne vadano, siamo tra i Paesi europei più competitivi nella produzione dell’acciaio, l’ex Ilva è importante per il settore e perché di acciaio hanno bisogno tante imprese italiane”, dice a margine di una conferenza. “Credo che sarebbe sbagliato e insopportabile rinunciare a un’opportunità così significativa e importante per il nostro Paese”, aggiunge.L'articolo Ex Ilva: Furlan, ‘spero Mittal non vada via’ CalcioWeb. calcioweb.eu

