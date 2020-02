Estate 2020: caldo record e tanti rischi per l’Italia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Man mano che si avvicina la prossima Estate, le previsioni diventano sempre più vicine alla realtà. Si profila un’Estate calda e con fenomeni estremi Fonte foto: (pinkroma.it) Pochi mesi fa, avemmo modo di leggere il parere di un esperto, sull’estremizzazione climatica e di tutto ciò che essa sta comportando. Ora, a quanto pare, è venuto il momento di preoccuparsi sul serio, sul versante Ovest, europeo, Italia compresa. Stando alle prime previsioni, l’Estate 2020 potrebbe essere addirittura, la più calda dell’ultimo secolo, superando anche quella del 2003. Sicuro è che a farci soffrire molto, sarà l’anticiclone nord-africano, in arrivo nei prossimi mesi. Giugno e luglio quindi, potrebbero diventare incredibilmente torridi, con agosto che potrebbe essere il mese più fresco, portandoci verso la fine della stagione estiva. LEGGI ... chenews

MarcoMoriniTW : Louis Tomlinson ritorna in Italia in estate con TRE nuove date ??#LTITalianSummerTour Info sui concerti, prezzi dei… - fanpage : Sarà l'estate un'estate rovente, l'annuncio dei meteorologi - LiveNationIT : Dopo uno show andato sold out in meno di un’ora, @Louis_Tomlinson torna in Italia per tre indimenticabili date esti… -