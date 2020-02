Essere italiana senza cittadinanza. L'esperienza di Anastasia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Prosegue il racconto dell'Italia multietnica di Stranieriincampania. Oggi incontriamo Anastasia Fedkiv, una giovane ragazza molto solare di poco più di vent'anni. Vive a Mondragone, in provincia di Caserta, dove ha frequentato le scuole, ha i suoi affetti, e coltiva la passione per il cinema, l'arte, la lettura. La incontriamo a Castel Volturno, in un bene confiscato alla criminalità organizzata affidato a una associazione locale, dove “ogni tanto do una mano”, come ci racconta lei stessa. (...) - Società / Immigrazione, Stranieri, cittadinanza, , Diritti Civili feedproxy.google

