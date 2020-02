Enrico Monti: figli, marito di Sabrino Salerno, età, chi è (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ha sposato Sabrina Salerno, icona sexy degli anni Ottanta e co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020 targato Amadeus in due delle cinque serate, tra cui quella di stasera: conosciamo meglio Enrico Monti.Sabrina Salerno ed Enrico Monti (di quest'ultimo non è nota l'età) si sono conosciuti nel 1993 per poi sposarsi nel 2006. La coppia due anni prima ha avuto un figlio, Luca Maria. La cantante avrebbe voluto avere più figli ma non è stato possibile: aveva anche pensato alla possibilità di adottare un bambino, ma pare abbia abbandonato questa opzione a causa della gelosia del primogenito.Enrico Monti: figli, marito di Sabrino Salerno, età, chi è 05 febbraio 2020 06:11. blogo

enzolarocca123 : @EnricoLetta Dopo Prodi,Monti,Renzi : enrico stai sereno,chissà se avresti fatto meglio o peggio? - FedericoCenton3 : @DavideBergna @AndreaOrlandosp Ha fatto male i conti. Nel 2011 c’era Berlusconi che lasciò il paese sul baratro (co… - DonnaGlamour : Enrico Monti: ecco chi è l’innamorato marito di Sabrina Salerno -