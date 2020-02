Eni, no dei giudici di Milano alla deposizione dell’avvocato Amara al processo sulla presunta maxi tangente in Nigeria (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’ex avvocato esterno dell’Eni Piero Amara non andrà a deporre al processo in corso a Milano sulla presunta corruzione in Nigeria. Lo ha deciso il Tribunale che ha respinto, ritenendola “non decisiva”, la richiesta di prove aggiuntive formulata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e da pm Sergio Spadaro e cioè di convocare in aula l’ex avvocato esterno al gruppo Piero Amara e Leonardo Marchese. Il primo, come ha detto il procuratore aggiunto, addirittura “seppe di interferenze delle difese di Eni e di taluni imputati nei confronti di magistrati degli uffici giudiziari milanesi con riferimento al processo Olp245″. La requisitoria dei pm è attesa per il 27 marzo. Nel processo Eni/Shell dunque non entrerà la vicenda – ancora in fase di indagine – sul complotto-depistaggio e, in particolare, il capitolo che riguarda la ipotizzata ... ilfattoquotidiano

