Emma D' Aquino | marito | età | figli | chi è

Insieme alla collega del Tg1 Laura Chimenti e al conduttore Amadeus presenterà la seconda serata del Festival della Canzone italiana di Sanremo. Conosciamo meglio Emma D'Aquino.Nata a Catania il 18 luglio del 1966, dopo la laurea in Scienze Politiche collabora con le tv locali, per approdare in Rai nel 1996 come inviata di Porta a Porta. Si è occupata da New York dell'attentato alle Torri Gemelle, mentre sempre per il programma di Bruno Vespa ha lavorato ai casi di cronaca nera più eclatanti come Cogne, l'omicidio di Meredith e di Sarah Scazzi.

