Elodie Sanremo: il vestito della prima serata conquista i fan – FOTO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Apprezzata per le sue doti canore, ma anche tanto, dal pubblico maschile. Post su Instagram della bella Elodie con il vestito della prima serata a Sanremo Elodie a Sanremo (Fonte FOTO: eradigitalegratuita.it) Con il brano, Andromeda, la cantante romana, Elodie Di Patrizi, conosciuta come Elodie, ha partecipato per la seconda volta in carriera, al prestigioso Festival di Sanremo. Nella prima serata, la bellissima ventinovenne, ha sfoggiato un abito per nulla volgare, ma un po’ scollato e corto, per la gioia del pubblico maschile. Su Instagram poi, ha postato una FOTO in tarda serata che la ritrae fuori dai camerini, con lo stesso vestitino scuro, mentre simula una telefonata, per chiedere ai fan se la canzone è piaciuta. Il post, è stato molto apprezzato. LEGGI ANCHE: ACHILLE LAURO – Sanremo, “ME NE FREGO”: QUANTO ACCADUTO È ... chenews

RadioItalia : Ogni promessa è debito! @MarroneEmma e @Elodiedipa si vedranno a Milano per una cena. #FuoriSanremoReward… - fanpage : #Sanremo2020, la firma di Mahmood dietro 'Andromeda', il brando di Elodie - repubblica : Sanremo 2020, Elodie: 'Mai appoggiata a un uomo, noi donne dobbiamo salvarci da sole' -