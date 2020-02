Effetto Sanremo su Rai 1: bene Vieni da me, La vita in diretta finalmente risorge nonostante gli opinionisti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’Effetto Sanremo inizia a dare i suoi frutti nel day time di Rai 1. E infatti, non solo ottimi gli ascolti della prima serata con il Festival di Sanremo che registra il 52 % di share e vola in alto nelle serate dei record, ma anche ottimi dati nel pomeriggio. Certo si può fare dei meglio, e forse oggi, dopo la prima puntata, ci sarà maggiore curiosità, ma in ogni caso, i numeri sono abbastanza positivi. Gli ascolti del 4 febbraio 2020 premiano Vieni da me, che si avvicina di nuovo ai 2 milioni di spettatori, con l’ottimo lavoro di Caterina Balivo che ci porta a Sanremo con i suoi inviati ma non solo; e bene anche La vita in diretta che, dopo gli ascolti disastrosi del lunedì, al martedì invece fa meglio, con una media di 2 milioni di spettatori che permettono al programma di Rai 1 di avvicinarsi, ma non di superare Pomeriggio 5. Ecco la missione si potrà dire ... ultimenotizieflash

